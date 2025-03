A- A+

Drogas Polícia Federal apreende 47 quilos de cocaína com passageiros de navio de cruzeiro em Angra Dois estrangeiros foram presos e responderão por tráfico internacional de drogas, ameaça e associação para o tráfico

Dois estrangeiros foram presos pela Polícia Federal por tráfico internacional de cocaína em Angra dos Reis.

Os dois, um sérvio de 33 anos e um montenegrino de 31 anos, estavam a bordo de um navio de cruzeiro em Angra dos Reis.

Os policiais foram acionados por funcionários da operadora do cruzeiro que desconfiaram do nervosismo dos dois passageiros.

Após abordagem, realizada na tarde de quinta-feira, foram encontrados 47 quilos de cocaína em compartimentos do barco de apoio do navio.

Segundo a polícia, o objetivo era levar a droga para a Sérvia.

Os estrangeiros foram presos em flagrante.

De acordo com a PF, a dupla escondeu a droga nos compartimentos no barco de apoio e pretendia recolher o material durante a noite, usando uniformes de manutenção da empresa do navio para não chamar atenção.

Os homens responderão pelos crimes de tráfico internacional de drogas, ameaça e associação para o tráfico.

