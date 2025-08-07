Qui, 07 de Agosto

PERNAMBUCO

Polícia Federal apreende canetas emagrecedoras vendidas ilegalmente, na Zona Norte do Recife

Caso aconteceu no bairro de Parnamirim

Produtos foram apreendidos na quarta-feira (6)Produtos foram apreendidos na quarta-feira (6) - Foto: Divulgação/PF

Um mandado de busca e apreensão foi cumprido, na manhã desta quarta-feira (6), pela Polícia Federal, no bairro de Parnamirim, na Zona Norte do Recife. A ordem foi cumprida pela Polícia Federal contra uma mulher, de 48 anos, que não possui antecedentes criminais. Ela comercializava ilegalmente canetas de emagrecimento.

Esse mandado foi expedido pela 13ª Vara da Justiça Federal em Pernambuco. As investigações, segundo a corporação, tiveram início a partir de denúncias recebidas pelo site da PF.

Os relatos davam conta de que a suspeita estaria comercializando duas marcas famosas pelas redes sociais. O medicamento conhecido como caneta de emagrecimento é indicado para tratamento de diabetes.

Chegando ao local, os policiais federais localizaram e arrecadaram não apenas as caixas de Mounjaro, mas também algumas unidades do medicamento Retatrutide, que também é utilizado por quem deseja perder peso.

Este ainda se encontra em fase de estudos clínicos e ainda não foi liberado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Ou seja, é proibido no Brasil.

O crime investigado é o contido no artigo 334-A, § 1º, inciso II do Código Penal (Contrabando), cuja pena varia de 2 a 5 anos de reclusão.

Com informações da assessoria

