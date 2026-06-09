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Rio de Janeiro Polícia Federal apreende tromba de elefante em antiquário no Centro do Rio Policiais foram ao local após tomarem conhecimento da possível comercialização do objeto

A Polícia Federal apreendeu, nesta terça-feira (9), uma peça que aparentemente é a tromba de um elefante asiático. O objeto estava em exposição num antiquário no Centro do Rio de Janeiro. Os policiais foram ao local após tomarem conhecimento da possível comercialização do objeto, que aparenta ser parte de animal silvestre exótico e sujeito a controle internacional de comércio.

Segundo a PF, não foi apresentada documentação idônea que comprovasse a origem legal da peça, sua importação ou autorização dos órgãos competentes. Diante disso, a peça foi apreendida para preservação da prova e será submetida a uma perícia para confirmar sua natureza, a espécie do animal e outras características que possam ajudar na investigação.

A Polícia Federal também instaurou inquérito para apurar se ocorreram os crimes de contrabando e receptação, além de esclarecer a origem da peça e a forma como ingressou no território nacional, entre outros pontos. O comércio de partes de animais silvestres — sobretudo de espécies exóticas protegidas por normas internacionais — depende de documentação regular e autorização dos órgãos competentes.

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