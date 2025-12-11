A- A+

Operação Cátedra Polícia Federal e CGU deflagram operação de combate à esquema de corrupção no IFPE Doze mandados de busca e apreensão em uma operação de combate à corrupção, crimes licitatórios, associação criminosa e lavagem de dinheiro

A Polícia Federal em Pernambuco, juntamente com a Controladoria Geral da União (CGU), cumpriu, nesta quinta-feira (11), 12 mandados de busca e apreensão em uma operação de combate à corrupção, crimes licitatórios, associação criminosa e lavagem de dinheiro no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE).

Expedidos pela 13ª Vara da Justiça Federal de Pernambuco, os mandados foram cumpridos simultaneamente nos campi da instituição que ficam nos municípios de Abreu e Lima, Barreiros, Bezerros, Escada, Paulista, Recife, São Lourenço da Mata e Vitória de Santo Antão.

A operação contou com a participação de aproximadamente 60 policiais federais.

De acordo com a PF, as investigações constataram vícios em processos licitatórios para aquisição de gêneros alimentícios promovidos pela entidade federal de ensino. Também foram encontrados indícios de contrafação de documentos, vínculos entre concorrentes, além de repasses de valores, mediante uso de conta da ‘laranja’, por parte de fornecedor em favor de servidores da autarquia federal.

“Eventuais desvios de valores destinados à alimentação escolar têm impacto direto na garantia de uma alimentação adequada e nutritiva dos estudantes, fundamental para o bem-estar, a permanência e o bom desempenho acadêmico dos alunos. Adicionalmente, irregularidades relacionadas a gêneros alimentícios destinados a atividades acadêmicas comprometem a qualidade do ensino ofertado aos estudantes”, disse a Polícia Federal em nota.

Diante dos resultados das diligências realizadas, estão sendo apuradas as práticas dos crimes de frustração ao caráter competitivo da licitação, fraude ao processo licitatório, corrupção ativa, corrupção passiva, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Em caso de condenação, as penas máximas somadas podem chegar a 50 anos de reclusão.

O que diz o IFPE

Em nota, o IFPE informou que já se colocou "à disposição dos órgãos competentes para fornecer todas as informações e documentos". Confira o comunicado na íntegra:

"O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) informa que tomou conhecimento, na manhã desta quinta-feira (11/12), da Operação Cátedra. A investigação, realizada pela Polícia Federal em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), apura possíveis irregularidades envolvendo alguns campi da instituição em licitações de aquisição de alimentos entre 2021 e 2025.

O IFPE ratifica seu compromisso permanente com a transparência, a ética e a correta aplicação dos recursos públicos. Nesse sentido, a Instituição já se colocou à disposição dos órgãos competentes para fornecer todas as informações e documentos que se fizerem necessários para a investigação em curso."

Operação Cátedra

Batizada de Operação Cátedra, o nome da operação tem origem no latim cathedra ("cadeira" ou "assento do professor"), que é uma referência à instituição de ensino, local onde os crimes foram praticados.



Veja também