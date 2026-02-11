Polícia Federal combate crime de exploração sexual infantojuvenil
Alvo é um homem que vive em São José dos Campos
A Polícia Federal faz na manhã desta quarta-feira (11) a Operação Guardiões da Esperança, na cidade de São José dos Campos, interior do estado de São Paulo.
A meta é combater crimes de exploração sexual infantojuvenil praticados pela internet.
Um homem foi preso em flagrante por armazenar material de abuso sexual de crianças e adolescentes.
Arquivos serão avaliados
Policiais apreenderam todo o conteúdo na casa do suspeito e encaminharão os arquivos para avaliação da perícia.
O Grupo de Repressão a Crimes Cibernéticos da Delegacia de Polícia Federal em São José dos Campos identificou, após investigações, que um criminoso baixou e compartilhou cerca de 200 arquivos com material ilícito entre março de 2022 e novembro de 2023.