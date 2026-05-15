Meio Ambiente
Polícia Federal combate garimpos ilegais nos estados do Amapá e Pará
Ações ocorrem nos municípios de Laranjal do Jari e Almeirim
Polícia Federal combate garimpos ilegais nos estados do Amapá e Pará - Foto: Polícia Federal/divulgação Versão em áudio
Sete áreas de garimpo ilegal na Amazônia são alvos de uma operação integrada da Polícia Federal (PF), em ação conjunta com o Ibama, ICMBio e a Força Nacional, com o apoio da Polícia Militar do Estado do Pará.
Desde terça-feira (12) até hoje (15), os policiais da Operação Calha Norte atuam na região da divisa dos estados do Amapá e Pará, precisamente nos municípios de Laranjal do Jari (AP) e Almeirim (PA), onde estão os garimpos ilegais.
Leia também
• Em meio à crise política e financeira, Botafogo cai para a Chapecoense na Copa do Brasil
• Comissão de Meio Ambiente da Alerj promove audiência pública para debater taxa de turismo em Angra
• Unesco destaca contribuição de seus sítios para o meio ambiente global
De acordo com a PF, foram inutilizadas quatro escavadeiras hidráulicas, dezenas de motores, três quadriciclos, dois tratores, geradores, acampamentos clandestinos e aproximadamente 3.300 litros de diesel usados no maquinário ilegal.