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Meio Ambiente

Polícia Federal combate garimpos ilegais nos estados do Amapá e Pará

Ações ocorrem nos municípios de Laranjal do Jari e Almeirim

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Polícia Federal combate garimpos ilegais nos estados do Amapá e ParáPolícia Federal combate garimpos ilegais nos estados do Amapá e Pará - Foto: Polícia Federal/divulgação Versão em áudio

Sete áreas de garimpo ilegal na Amazônia são alvos de uma operação integrada da Polícia Federal (PF), em ação conjunta com o Ibama, ICMBio e a Força Nacional, com o apoio da Polícia Militar do Estado do Pará.

Desde terça-feira (12) até hoje (15), os policiais da Operação Calha Norte atuam na região da divisa  dos estados do Amapá e Pará, precisamente nos municípios de Laranjal do Jari (AP) e Almeirim (PA), onde estão os garimpos ilegais.

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De acordo com a PF, foram inutilizadas quatro escavadeiras hidráulicas, dezenas de motores, três quadriciclos, dois tratores, geradores, acampamentos clandestinos e aproximadamente 3.300 litros de diesel usados no maquinário ilegal.

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