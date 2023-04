Policia Federal cumpre mandado de busca e apreensão na Imbiribeira

A- A+

A Polícia Federal em Pernambuco cumpriu nesta quinta-feira (20) um mandado de busca e apreensão no Recife, em uma residência no bairro da Imbiribeira. O suspeito é um homem de 37 anos, que teria furtado cinco aparelhos celulares de uma companhia aérea, no Aeroporto Internacional dos Guararapes, localizado no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife.

As investigações tiveram início ainda no mês de fevereiro deste ano, quando foi instaurado um inquérito policial, para apurar supostos furtos em área de acesso restrito no Aeroporto Internacional dos Guararapes/PE. A investigação toma nota de que o funcionário de uma empresa prestadora de serviços teria subtraído cinco aparelhos celulares pertencentes à uma companhia aérea no Aeroporto Internacional do Recife.

A investigação, ainda em andamento, busca identificar outros envolvidos e confirmar o que o investigado fazia com os aparelhos, que segundo a PF, ele revende ou repassa para extração de peças, ou mesmo troca em produtos diversos como celulares diferentes, aparelhos eletrônicos, e outros objetos. O investigado responde pelo crime de furto qualificado e pode pegar oito anos de prisão ou multa.

