Ter, 09 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça09/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Sede

Polícia Federal de Pernambuco assina contrato para construção de nova sede

Obras têm prazo previsto de 38 meses, dentro de uma vigência total de 4 anos

Reportar Erro
Nova sede da Polícia Federal em Pernambuco ficará na Avenida Cais do Apolo, no Bairro do RecifeNova sede da Polícia Federal em Pernambuco ficará na Avenida Cais do Apolo, no Bairro do Recife - Foto: PF/Divulgação

A Superintendência Regional da Polícia Federal em Pernambuco (SR/PF/PE) assinou o contrato de execução da obra para a construção da nova sede do órgão.

O espaço estará localizado na Avenida Cais do Apolo, número 321, no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana. 

Leia também

• IBGE abre seleção com mais de 400 vagas em Pernambuco e salários até R$ 3.379; veja mais

• Stellantis anuncia expansão nas fábricas do Brasil em 2026; veja novidades para Pernambuco

Segundo a PF, o contrato estabelece o prazo de 38 meses para a realização do projeto, dentro de uma vigência total de 4 anos.

A fiscalização técnica da obra será conduzida pela equipe de engenharia da Superintendência da PF em Pernambuco, responsável pelo acompanhamento, controle e validação dos serviços.

O processo licitatório teve como vencedora a Construtora Venâncio Ltda, empresa pernambucana sediada em Petrolina, no Sertão, com o valor contratado de R$ 83.317.421,52.

Nos próximos dias, ocorrerá o início efetivo das atividades no canteiro de obras. O projeto da nova sede obedece às diretrizes do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para a região.

"A nova sede da Superintendência da PF em Pernambuco possibilitará unificar o efetivo da instituição no estado, gerando ganhos de eficiência, melhores condições de trabalho aos servidores e atendimento mais qualificado ao cidadão", afirmou a Polícia Federal em Pernambuco.

Ainda segundo o órgão, o retorno ao Bairro do Recife também contribui para a revitalização urbana e social do centro da cidade.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter