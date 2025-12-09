A- A+

Sede Polícia Federal de Pernambuco assina contrato para construção de nova sede Obras têm prazo previsto de 38 meses, dentro de uma vigência total de 4 anos

A Superintendência Regional da Polícia Federal em Pernambuco (SR/PF/PE) assinou o contrato de execução da obra para a construção da nova sede do órgão.

O espaço estará localizado na Avenida Cais do Apolo, número 321, no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana.

Segundo a PF, o contrato estabelece o prazo de 38 meses para a realização do projeto, dentro de uma vigência total de 4 anos.



A fiscalização técnica da obra será conduzida pela equipe de engenharia da Superintendência da PF em Pernambuco, responsável pelo acompanhamento, controle e validação dos serviços.

O processo licitatório teve como vencedora a Construtora Venâncio Ltda, empresa pernambucana sediada em Petrolina, no Sertão, com o valor contratado de R$ 83.317.421,52.



Nos próximos dias, ocorrerá o início efetivo das atividades no canteiro de obras. O projeto da nova sede obedece às diretrizes do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para a região.

"A nova sede da Superintendência da PF em Pernambuco possibilitará unificar o efetivo da instituição no estado, gerando ganhos de eficiência, melhores condições de trabalho aos servidores e atendimento mais qualificado ao cidadão", afirmou a Polícia Federal em Pernambuco.

Ainda segundo o órgão, o retorno ao Bairro do Recife também contribui para a revitalização urbana e social do centro da cidade.

