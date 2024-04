A- A+

CELEBRAÇÃO Com exposições e homenagens, Polícia Federal em Pernambuco comemora os 80 anos da instituição Eventos acontecem a partir desta terça-feira (2) no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem

Como parte das comemorações dos 80 anos da Polícia Federal (PF), celebrados no último dia 28 de março, o braço da instituição em Pernambuco programou dois eventos, com exposições e homenagens, que acontecem a partir desta terça-feira (2), no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Desde 1944, a PF tem sido uma referência no enfrentamento ao crime.

Nesta terça, a partir das 17h, o Teatro Dona Lindu recebe a solenidade em homenagem aos 80 anos da Polícia Federal, quando serão homenageadas cerca de 60 autoridades do Estado de Pernambuco, em reconhecimento e agradecimento à dedicação e "notáveis e valorosas colaborações com a instituição".



Além dos policiais, a instituição também homenageará 62 autoridades parceiras, que serão condecoradas com placas comemorativas. O evento é fechado para convidados e imprensa.

Exposição

Já no próximo sábado (6), a partir das 15h, na área externa do Parque Dona Lindu, os visitantes poderão conhecer os cães do canil da PF, além de observar de perto equipamentos antibombas, embarcações náuticas utilizadas no patrulhamento marítimo, e uma exposição fotográfica que retrata momentos marcantes da história da instituição.



Haverá também demonstrações de manobras de drones utilizados nas atividades policiais. O evento é gratuito e aberto ao público.

