A- A+

A Polícia Federal deflagou, na manhã desta quinta-feira (24), a segunda fase da Operação Infância Resgatada 8, que identificou um suspeito de comprar, online, conteúdo audiovisual contendo violência sexual infantil.

A operação contou com o apoio da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos da Superintendência Regional em Pernambuco (Deleciber-PE), e em São Paulo, e cumpriu um Mandado de Busca Apreensão na capital paulista que havia sido expedido pela 36ª Vara Federal de Pernambuco.

Com o cumprimento do mandado, a Polícia Federal apreendeu computadores, notebooks, celulares e outras mídias com potencial de armazenamento de imagens e vídeos contendo cenas de abuso sexual infantil.

Operação Infância Resgatada 8

De acordo com a Polícia Federal, foi identificado durante as investigações que o suspeito teria feito uma "promessa" de pagamento para que outro indivíduo cometesse o abuso e transmitisse, ao vivo, a cena de violência sexual infantil.

O inquérito policial original foi instaurado em julho de 2024, após o recebimento e análise de informações repassadas à Polícia Federal pela Polícia Australiana.

Durante o trabalho investigativo, constatou-se que houve ao menos uma vítima de abuso sexual infantil, sendo efetuada a prisão do abusador em Recife por ocasião da deflagração da primeira fase da operação, em 15 de agosto do mesmo ano (2024).

Polícia Federal deflagra 2ª fase da Operação Infância Resgatada e identifica suspeito. Foto: Divulgação/Polícia Federal.

Polícia Federal deflagra 2ª fase da Operação Infância Resgatada e identifica suspeito. Foto: Divulgação/Polícia Federal.

Polícia Federal deflagra 2ª fase da Operação Infância Resgatada e identifica suspeito. Foto: Divulgação/Polícia Federal.

Segunda fase

"Nesta segunda fase da operação, a partir das informações obtidas após as diligências investigativas e do exame pericial realizado no celular apreendido com o primeiro investigado preso, a Polícia Federal buscou identificar e responsabilizar criminalmente o indivíduo que teria oferecido o pagamento em troca da trasmissão do abuso sexual", informou o assessor de comunicação da Polícia Federal no Recife, Giovani Santoro.

Na manhã desta terça-feira (24), a Polícia Federal cumpriu um Mandado de Busca Apreensão em São Paulo, capital paulista, expedido pela 36ª Vara Federal de Pernambuco, e apreendeu computadores, notebooks, celulares e outras mídias com potencial de armazenamento de imagens e vídeos contendo cenas de abuso sexual infantil.

A depender dos resultados das diligências e dos exames periciais no material apreendido, o novo investigado poderá responder por produção, divulgação e armazenamento de conteúdo pornográfico infantil (Artigos 240, 241-A e 241-B do ECA), além do crime de estupro de vulnerável (Art. 217-A do Código Penal). Somadas, as penas desses crimes podem variar de 16 a 33 anos de reclusão.

Veja também