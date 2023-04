Polícia Federal e Delegacia de Salgueiro erradicam e destroem 21 mil pés de maconha em Floresta

A- A+

Leia também

• Polícia Militar apreende 29 quilos de maconha em Jaboatão dos Guararapes

• Com auxílio de cão farejador, PM apreende mais de 43 kg de maconha em residência em Caruaru

• Polícia acha 322 kg de maconha em caminhão registrado em nome da empresa da família de senador Seif

A Polícia Federal (PF), em operação conjunta com a Delegacia de Salgueiro, erradicou e destruiu, na última sexta-feira (14), aproximadamente 21 mil pés de maconha que estavam em plantio no município de Floresta, na Região do São Francisco pernambucano. O plantio foi localizado a partir de levantamentos realizados pela PF naquela na localidade. Caso esse total de pés de maconha fossem colhidos, prensados e colocados no mercado consumidor, daria para produzir aproximadamente quatro toneladas de droga.

Tais medidas fazem parte das estratégias adotadas pela Coordenação-Geral de Repressão a Drogas, Armas, Crimes Contra o Patrimônio, e Facções Criminosas (CGPRE), órgão central da PF em Brasília, e a Superintendência Regional em Pernambuco. O objetivo é reduzir a produção e oferta de maconha no Sertão pernambucano.

O ciclo produtivo da cannabis é acompanhado de perto, segundo a PF, por policiais federais. Quando vai se aproximando o período da colheita novas ações são realizadas coibindo, assim, a secagem e a consequente introdução no mercado consumidor (pontos de vendas de drogas).

As constantes operações policiais de erradicação de maconha no Sertão não têm dado tempo ao traficante da região de produzir a droga em seu pleno desenvolvimento, o que tem levado a importação da droga do Paraguai, garante a Polícia Federal. Isso também é demonstrado pelo aumento das apreensões de maconha, pela PF, trazida do país vizinho.

A estratégia com essas operações é contribuir de forma significa para o desabastecimento dos pontos de venda de droga, evitando, assim, a escalada da violência. Cada ponto de venda de droga desabastecido reduz, de alguma forma, o número de roubos, furtos, homicídios, latrocínios e guerras pelo domínio dos territórios de drogas, que geralmente giram em torno do tráfico.

Veja também

segurança e educação Violência nas escolas: estados definem protocolos de combate; confira as propostas