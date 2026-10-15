A- A+

Justiça Polícia Federal e MPSP fazem operação contra tráfico de drogas Drogas eram acondicionadas em eletrodomésticos

O Ministério Público de São Paulo (MPSP), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), e a Polícia Federal (PF) fazem, na manhã desta quinta-feira (15), em São Paulo e no Paraná, a Operação YellowCode. O objetivo é combater organização criminosa suspeita de tráfico de drogas interestadual e de lavagem de dinheiro.

Segundo a investigação, os criminosos traficavam drogas dentro de eletrodomésticos. Moradores de São Paulo recebiam encomendas compradas pela internet que traziam entorpecentes em seu interior. Os envios eram feitos sempre pela mesma vendedora e eram postados a partir de Foz do Iguaçu, no Paraná. Foram identificadas 120 remessas suspeitas.

De acordo com as informações divulgadas pelo MP, os criminosos também praticavam lavagem de dinheiro para disfarçar as quantias que vinham da venda de drogas. Relatórios financeiros revelaram que os envolvidos movimentaram valores bem acima de suas rendas declaradas.

A investigação que levou à ação de hoje começou em setembro de 2025.

Ao todo, são cumpridos 14 mandados de prisão temporária e 15 de busca e apreensão na cidade de São Paulo, em São Caetano do Sul e Praia Grande. Também em Foz do Iguaçu e Pinhais, ambas no estado do Paraná.

Veja também