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resgate Polícia Federal em Pernambuco resgata brasileira sequestrada e mantida em cativeiro no Suriname Vítima foi induzida a viajar ao país estrangeiro com suposta promessa de emprego. Ela estava sendo forçada a engolir cápsulas de cocaína

Uma brasileira sequestrada e mantida em cativeiro no Suriname foi resgatada pelo Núcleo de Cooperação Internacional da Polícia Federal em Pernambuco.

De acordo com a corporação, a vítima, de 38 anos, natural de São Paulo, foi induzida a viajar ao país estrangeiro com uma suposta promessa de emprego.

A mulher foi resgatada após de trocas de informações da Superintendência Regional da PF de Pernambuco com a Adidância da PF no Suriname, segundo informou a corporação nesta sexta-feira (8).

"Ao chegar lá [no Suriname], ela foi mantida em cárcere privado e estaria sendo forçada a engolir cápsulas de cocaína, que seriam traficadas para o continente europeu", informou a PF.

A corporação destacou que, após realizado o resgate, providências diplomáticas estão sendo tomadas para viabilizar o retorno da vítima ao Brasil.

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