DROGAS Polícia Federal encontra bunker com 613 kg de cocaína em empresa de fachada em Santa Catarina Durante a operação, PF também cumpriu mandado de busca em um endereço residencial em Florianópolis ligado ao suspeito preso

A Polícia Federal apreendeu 613kg de cocaína durante operação de combate ao tráfico internacional de drogas. A ação ocorreu em Blumenau e contou com o apoio da Polícia Militar de Santa Catarina. Um homem foi preso.

A droga estava escondida em um bunker no subsolo de um galpão que pertence a uma empresa de exportação de ligas metálicas. A polícia precisou usar máquinas pesadas para liberar o acesso do local.

Durante a operação, que aconteceu na terça-feira, 2, a PF também cumpriu mandado de busca em um endereço residencial em Florianópolis ligado ao suspeito preso, onde foram apreendidos veículos, embarcações, joias e documentos.

As investigações revelaram que a empresa funcionava como fachada para um esquema permanente de envio de cocaína à Europa, com o galpão sendo utilizado para preparo e armazenamento da droga antes do transporte internacional.

O inquérito indicou ainda a existência de uma estrutura criminosa internacional, com base em Santa Catarina, que combinava apoio logístico de brasileiros e liderança de cidadãos estrangeiros.

Entre os investigados estão cidadãos britânicos com histórico de tráfico internacional na Inglaterra procurados internacionalmente.

