DROGAS

Polícia Federal encontra bunker com 613 kg de cocaína em empresa de fachada em Santa Catarina

Durante a operação, PF também cumpriu mandado de busca em um endereço residencial em Florianópolis ligado ao suspeito preso

Polícia Federal encontra bunker com 613 kg de cocaína em empresa de fachada em Santa Catarina - Foto: Polícia Federal/Divulgação

A Polícia Federal apreendeu 613kg de cocaína durante operação de combate ao tráfico internacional de drogas. A ação ocorreu em Blumenau e contou com o apoio da Polícia Militar de Santa Catarina. Um homem foi preso.

A droga estava escondida em um bunker no subsolo de um galpão que pertence a uma empresa de exportação de ligas metálicas. A polícia precisou usar máquinas pesadas para liberar o acesso do local.

Durante a operação, que aconteceu na terça-feira, 2, a PF também cumpriu mandado de busca em um endereço residencial em Florianópolis ligado ao suspeito preso, onde foram apreendidos veículos, embarcações, joias e documentos.

As investigações revelaram que a empresa funcionava como fachada para um esquema permanente de envio de cocaína à Europa, com o galpão sendo utilizado para preparo e armazenamento da droga antes do transporte internacional.

O inquérito indicou ainda a existência de uma estrutura criminosa internacional, com base em Santa Catarina, que combinava apoio logístico de brasileiros e liderança de cidadãos estrangeiros.

Entre os investigados estão cidadãos britânicos com histórico de tráfico internacional na Inglaterra procurados internacionalmente.

