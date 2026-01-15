Qui, 15 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta15/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
OPERAÇÃO MÃO II

Polícia Federal faz operação contra roubo de computadores da Caixa

É a segunda fase da Operação Mão II

Reportar Erro
Polícia Federal faz operação contra roubo de computadores da CaixaPolícia Federal faz operação contra roubo de computadores da Caixa - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Polícia Federal (PF) realiza em São Paulo, na manhã desta quinta-feira (15), a Operação Mão II. O objetivo é investigar e reprimir o furto e a recepção de computadores de agências da Caixa Econômica Federal.

Segundo comunicado da PF, a ação de criminosos causou prejuízo de R$ 1,5 milhão à instituição por meio do roubo e da venda de equipamentos.

Esta já é a segunda fase desta operação. Com isso, a PF aprofunda as investigações, ao mesmo tempo em que busca capturar outros integrantes da organização criminosa.

Leia também

• BRB: 2ª fase da operação Compliance Zero contribui para recuperação de recursos do Master

• Operação da PF mira em parlamentares e bloqueia R$ 271 milhões em apuração sobre desvios em emendas

• PF faz buscas contra deputado Félix Mendonça (PDT) em nova fase da Operação Overclean

Reportar Erro

Veja também

Newsletter