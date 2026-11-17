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Crime Polícia Federal faz operação em presídio de Bangú contra detento suspeito de aliciar crianças Preso já havia sido investigado por compartilhar imagens de violência sexual infantojuvenil e teria continuado a manter contato com menores mesmo após ser encarcerado

Um detento custodiado no Complexo Penitenciário de Gericinó, na Zona Oeste do Rio, foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) na manhã desta terça-feira, suspeito de continuar aliciando crianças e adolescentes pela internet mesmo após ser preso. Segundo a PF, o homem utilizava um aparelho celular dentro da unidade prisional para manter contato com menores de idade, manipulá-los psicologicamente e obter imagens e vídeos de violência sexual infantojuvenil.

Nomeada de Operação Extramudos, a ação ocorre no Presídio Nelson Hungria (Bangú VII). Os policiais da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos cumprem mandados de busca e apreensão no interior do presídio. A operação conta com o apoio da Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seap).

O investigado já havia sido preso em flagrante e indiciado pela Polícia Federal durante a Operação Perfil Falso, deflagrada em novembro de 2025. Na ocasião, ele foi acusado de pelo menos 68 condutas relacioadas à publicação e ao armazenamento de arquivos com cenas de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes, crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, e o homem foi denunciado. Mesmo assim, a PF identificou indícios de que ele continuou mantendo contato com crianças e adolescentes enquanto estava preso.

Diante das novas suspeitas, o detento poderá responder também por aliciamento e compartilhamento e armazenamento de arquivos com registros de violência sexual infantojuvenil. O uso irregular de telefone celular na unidade prisional também pode configurar falta grave, sujeita a sanções disciplinares previstas na Lei de Execução Penal.

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