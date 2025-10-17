A- A+

Geral Polícia Federal faz operação em Santos contra ameaças à Unifesp Instituição formalizou denúncia no Portal Comunica-PF

A Polícia Federal (PF) está nas ruas na cidade de Santos, no litoral paulista, nesta sexta-feira (17), para apurar uma série de ameaças de violência feitas às pessoas que estudam e trabalham na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

A investigação teve início após a própria instituição formalizar uma denúncia no Portal Comunica-PF. Segundo o registro da Unifesp, há várias manifestações em redes sociais incitando o uso de violência extrema contra a universidade. Nessas mensagens, há citações a “massacre” no campus e também à promoção de ódio a estudantes e servidores.

A investigação da PF identificou o responsável pelas postagens e descobriu que ele mora em Santos. Assim, os policiais cumprem agora mandado de busca e apreensão domiciliar na cidade.

