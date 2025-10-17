Polícia Federal faz operação em Santos contra ameaças à Unifesp
Instituição formalizou denúncia no Portal Comunica-PF
A Polícia Federal (PF) está nas ruas na cidade de Santos, no litoral paulista, nesta sexta-feira (17), para apurar uma série de ameaças de violência feitas às pessoas que estudam e trabalham na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).
A investigação teve início após a própria instituição formalizar uma denúncia no Portal Comunica-PF. Segundo o registro da Unifesp, há várias manifestações em redes sociais incitando o uso de violência extrema contra a universidade. Nessas mensagens, há citações a “massacre” no campus e também à promoção de ódio a estudantes e servidores.
Leia também
• Presidente do PT diz que ameaça americana à Venezuela é 'inaceitável'
• Trump ameaça "matar" membros do Hamas se execuções em Gaza não pararem
• Putin promete "resposta às ameaças" diante de militarização na Europa
A investigação da PF identificou o responsável pelas postagens e descobriu que ele mora em Santos. Assim, os policiais cumprem agora mandado de busca e apreensão domiciliar na cidade.