Notícias Polícia Federal faz operação no Rio contra fraudes bancárias e programas sociais Mandados foram cumpridos em setes cidades do estado

A Polícia Federal deu início, na manhã desta quinta-feira, a 2ª fase da Operação Oasis 14, com o objetivo de combater fraudes no sistema financeiro nacional e em programas sociais. A ação contou com o apoio da Caixa Econômica Federal.

Cerca de 140 policiais federais cumprem 26 mandados de prisão e 28 de busca e apreensão em endereços localizados em oito cidades dos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. No território fluminense, a operação ocorre em sete municípios: Niterói, São Gonçalo, Rio de Janeiro, Nova Friburgo, São Pedro da Aldeia, Saquarema e Itaboraí.

Até o momento, 14 prisões foram confirmadas. Durante buscas na residência de um dos alvos, em São Pedro da Aldeia, Região dos Lagos, foi apreendido um revólver com seis munições, o que resultou na prisão em flagrante do investigado. Assim, além da prisão por mandado judicial, ele também foi autuado por posse ilegal de arma de fogo.

A investigação teve início em maio do ano passado e revelou um esquema sofisticado que envolvia mais de 330 empresas de fachada sob o controle de uma organização criminosa.



Foram identificados seis funcionários da Caixa Econômica Federal e outros quatro de instituições privadas diretamente envolvidos, além do uso de documentos falsos e de pessoas de baixa renda como “laranjas”. Também foram descobertos sócios “fantasmas” em diversas empresas.

O esquema

O grupo simulava movimentações financeiras, utilizava imóveis reais como fachada para empresas fictícias e contava com o auxílio de bancários na abertura de contas e na concessão de empréstimos fraudulentos.

Com apoio da Caixa, a equipe de investigação da PF cruzou dados e identificou cerca de 200 operações de crédito fraudulentas, que geraram prejuízo documentado de R$ 33 milhões. A estimativa, no entanto, é de que o dano ao sistema financeiro nacional chegue a R$ 110 milhões.

Além do crime de organização criminosa, os investigados vão responder por estelionato qualificado, crimes contra o sistema financeiro nacional, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Lista de Mandados:

Niterói/RJ - 10

São Gonçalo/RJ - 8

Rio de Janeiro/RJ - 4

Nova Friburgo/RJ - 2

São Paulo/SP - 1

São Pedro da Aldeia/RJ - 1

Saquarema/RJ - 1

Itaboraí/RJ - 1

