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PERNAMBUCO Polícia Federal incinera quase meia tonelada de cocaína em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco De acordo com a corporação, a destruição do entorpecente foi realizada após "a devida autorização judicial, observando os procedimentos legais e as normas de segurança aplicáveis"

A Polícia Federal (PF) incinerou aproximadamente 500 quilos de cocaína em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. As drogas foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em uma ação de combate ao tráfico.

De acordo com a corporação, a destruição do entorpecente foi realizada após "a devida autorização judicial, observando os procedimentos legais e as normas de segurança aplicáveis".

"A medida representa mais uma importante ação integrada das forças de segurança pública no enfrentamento ao tráfico de drogas, retirando definitivamente de circulação significativa quantidade de entorpecentes e contribuindo para a redução da criminalidade e o fortalecimento da segurança pública", completou a PF.

A operação contou com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi) da Polícia Militar de Pernambuco. Também houve acompanhamento de representantes da Vigilância Sanitária, garantindo a regularidade e a fiscalização de todo o procedimento.



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