Operação Sem Remorso

Polícia Federal investiga desvio de quase R$ 1 milhão da Caixa

Operação foi deflagrada na manhã desta terça-feira (24) em Santa Catarina

Polícia Federal investiga desvio de quase R$ 1 milhão da Caixa - Foto: Divulgação/Polícia Federal

A Operação Sem Remorso foi deflagrada na manhã desta terça-feira (24) pela Polícia Federal (PF). O objetivo é apurar o crime de peculato envolvendo o desvio de recursos da Caixa Federal.

As investigações indicam que o suspeito teria causado um prejuízo estimado em quase R$ 1 milhão, considerando valores atualizados entre janeiro e agosto de 2022.

Durante a ação, policiais federais cumpriram mandado de busca na residência do investigado no município de Dionísio Cerqueira, em Santa Catarina, onde foram apreendidos documentos, um aparelho celular e um carro de luxo.

A PF informou que, com o material apreendido, "dará continuidade às investigações para esclarecer completamente os fatos e identificar outros possíveis envolvidos nas fraudes".

