DINHEIRO PF cumpre mandados em Pernambuco contra esquema de fraude e lavagem de dinheiro Apurações iniciais da PF apontam que empresas formalmente distintas obtiveram financiamentos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste de forma fraudulenta

A Polícia Federal em Pernambuco está investigando um possível esquema de fraude e lavagem de dinheiro contra o Sistema Financeiro Nacional, envolvendo desvios de recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), administrado pelo Banco do Nordeste do Brasil (BNB).

Apurações iniciais da PF apontam que empresas formalmente distintas obtiveram financiamentos do FNE de forma fraudulenta.

O esquema envolve pessoas físicas e jurídicas articuladas para desviar recursos e ocultar sua destinação. Os contratos analisados ultrapassam milhões de reais, segundo a corporação.

Por meio da Operação Papel Timbrado, deflagrada nessa quarta-feira (5) por meio da Delegacia de Combate à Corrupção e Crimes Financeiros, 30 policiais federais executaram sete mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal da Subseção Judiciária do Recife, nas cidades do Recife, Olinda e Abreu e Lima, na Região Metropolitana.

Esquema

Foram apreendidos veículos, documentos e mídias de interesse para a investigação e que são proveito ou produto dos infrações investigadas. Um dos crimes envolve um esquema de fraude de financiamento que simula a compra de máquinas flexográficas (impressoras de alta velocidade capaz de imprimir em diversos tipos de materiais, como embalagens de produtos alimentícios e cosméticos) por essas empresas.

Fraudes

Além dessa, outras irregularidades identificadas foram: empresas de fachada, adulteração de equipamentos, falsificação de documentos e desvio e ocultação de valores. De acordo com a Polícia Federal, os indivíduos e empresas envolvidas no esquema podem responder pelos crimes de fraude contra o sistema financeiro nacional (Art. 19 da Lei nº 7.492/1986), associação criminosa (Art. 288 do Código Penal), e lavagem de dinheiro (Art. 1º da Lei nº 9.613/1998).

Operação Papel Timbrado, deflagrada na última quarta-feira (5). Foto: Divulgação/Polícia Federal.

