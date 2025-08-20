Polícia Federal anuncia licitação para construção da nova sede no Bairro do Recife; veja imagens

A- A+

A Superintendência Regional da Polícia Federal em Pernambuco anunciou que até o final deste mês de agosto será publicado o edital de licitação para a construção da nova sede da entidade no Bairro do Recife, na área central da cidade.

O novo complexo da Polícia Federal será construído no mesmo local onde funcionava a antiga sede.

A obra tem um orçamento estimado de R$ 95 milhões, e o prazo previsto de conclusão é de 38 meses após o início da construção.

A sessão pública deve acontecer em outubro, com início das obras a partir de dezembro.

O projeto no Cais do Apolo conta com um prédio principal com 10.000 m² de área construída e um edifício de serviços e garagem com 4.000 m².

O superintendente da Polícia Federal em Pernambuco, delegado Antônio de Pádua, celebrou o retorno da organização ao coração da Capital pernambucana.

"Nossa obra é o retorno para o Bairro do Recife, onde originalmente já era a Polícia Federal. É importante para que a gente possa dar movimento ao bairro. Somos, atualmente, em torno de 400 policiais e servidores terceirizados, além do público que vai procurar o serviço da PF no dia a dia", disse.

Na nova sede, haverá:

- Espaços administrativos modernos, com ambientes integrados para otimizar fluxos de trabalho;

- Delegacias especializadas;

- Laboratórios e instalações de alto padrão para a Perícia Criminal, ampliando a capacidade técnica e científica da PF;

- Setor específico para atendimento de flagrantes;

- Auditório moderno para eventos institucionais e treinamentos com capacidade para 180 pessoas;

- Centro de treinamento policial com infraestrutura adequada para capacitação de servidores;

- Sala de Comando e Controle, equipada para operações estratégicas;

- Amplas áreas de atendimento ao público, oferecendo maior conforto e eficiência nos serviços prestados.

Segundo o superintendente, um dos serviços de atendimento ao público será a emissão de passaporte.

Veja imagens do projeto da nova sede da PF:





Imagens do projeto da nova sede da Polícia Federal, no Bairro do Recife. Foto: Divulgação.

Imagens do projeto da nova sede da Polícia Federal, no Bairro do Recife. Foto: Divulgação.

Imagens do projeto da nova sede da Polícia Federal, no Bairro do Recife. Foto: Divulgação.

Imagens do projeto da nova sede da Polícia Federal, no Bairro do Recife. Foto: Divulgação.

Imagens do projeto da nova sede da Polícia Federal, no Bairro do Recife. Foto: Divulgação.

Projeto

A antiga sede da Polícia Federal no Bairro do Recife já foi totalmente demolida.

O projeto arquitetônico incorpora soluções sustentáveis, como sistemas de reuso de água e de aproveitamento da água da chuva, ampla área verde com o plantio de árvores no entorno do edifício, além de arquitetura planejada para eficiência energética, respeitando as diretrizes do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e da Prefeitura do Recife.

De acordo com a PF, a edificação também contará com sistemas avançados de segurança predial e de controle de acesso, reforçando a proteção das instalações e das atividades institucionais.

Outro benefício da nova sede no Bairro do Recife será a unificação do efetivo da Polícia Federal em Pernambuco, que atualmente fica disperso em quatro prédios distintos.

Com a unificação, a PF destaca que terá ganhos de eficiência administrativa, melhoria nas condições de trabalho dos servidores e mais qualidade no atendimento ao cidadão.

