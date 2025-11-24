Pernambuco
Suspeitos de lavagem de dinheiro são presos após sacar R$ 1,5 milhão em espécie em banco no Recife
De acordo com a Polícia Federal, suspeitos não comprovaram a origem lícita do dinheiro sacado
Duas pessoas foram presas em flagrante pela Polícia Federal de Pernambuco (PF), na última sexta-feira (21), suspeitas de praticar lavagem de dinheiro.
Os dois suspeitos foram presos portando R$ 1,5 milhão em espécie, sacados de uma agência bancária no Recife. Eles não comprovaram a origem lícita do dinheiro sacado.
A Polícia Federal (PF) não informou como foi realizada a atuação em flagrante.
Ambos os suspeitos já passaram por audiência de custódia e foram liberados, ainda segundo a PF.
O crime tipificado no artigo 1º da Lei 9.613/98 prevê pena de reclusão, de três a dez anos, e multa.