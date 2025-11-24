Seg, 24 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda24/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Pernambuco

Suspeitos de lavagem de dinheiro são presos após sacar R$ 1,5 milhão em espécie em banco no Recife

De acordo com a Polícia Federal, suspeitos não comprovaram a origem lícita do dinheiro sacado

Reportar Erro
Dinheiro apreendido pela Polícia FederalDinheiro apreendido pela Polícia Federal - Foto: PF/Divulgação

Duas pessoas foram presas em flagrante pela Polícia Federal de Pernambuco (PF), na última sexta-feira (21), suspeitas de praticar lavagem de dinheiro.

Os dois suspeitos foram presos portando R$ 1,5 milhão em espécie, sacados de uma agência bancária no Recife. Eles não comprovaram a origem lícita do dinheiro sacado.

A Polícia Federal (PF) não informou como foi realizada a atuação em flagrante.

Leia também

• Criança morre após tentar escalar fogão e eletrodoméstico tombar em Olinda

• PRF apreende maconha e mais de R$ 27 mil em carro com motorista inabilitado no Recife

• UPE divulga abstenção e caderno de provas do primeiro dia do SSA 3 2026

Ambos os suspeitos já passaram por audiência de custódia e foram liberados, ainda segundo a PF.

O crime tipificado no artigo 1º da Lei 9.613/98 prevê pena de reclusão, de três a dez anos, e multa.

 

 


 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter