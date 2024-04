A- A+

POLÍCIA FEDERAL - 80 ANOS Exposição em Boa Viagem celebrou os 80 anos da Polícia Federal Evento aconteceu neste sábado (6), na área externa do Parque Dona Lindu, Zona Sul do Recife

Em comemoração aos 80 anos de fundação, a Polícia Federal realizou neste sábado (6), uma exposição de materiais utilizados no dia a dia pela corporação. O evento foi realizado no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, Zona sul do Recife.

Aberto ao público, a exposição contou com a exibição de uniformes, viaturas, embarcações náuticas utilizadas para o patrulhamento marítimo, equipamentos de grupos táticos e exposição de fotografias.



A programação também contou com a apresentação de manobras de drones utilizadas nas atividades policiais e de cães do canil da Polícia Federal de Pernambuco.



Cerimônias para comemoração

O Superintendente regional da Polícia Federal, Antonio de Pádua falou sobre as comemorações do aniversário da corporação.

"Esse ano, que [a Polícia Federal] completa 80 anos, a instituição resolveu fazer algumas cerimônias em comemoração. Aqui em Pernambuco, nós iniciamos o nosso processo de celebração ainda no mês passado, com a exposição de fotografias no Shopping Rio Mar. Essa semana, fizemos uma celebração mais oficial, onde homenageamos alguns servidores mais antigos da Polícia Federal ainda em exercício e fizemos algumas homenagens à instituições parceiras que nos ajudaram no combate à criminalidade", contou o superintendente.

"Hoje nós fizemos essa exposição externa, onde levamos alguns equipamentos e o nosso grupamento de cães para fazer algumas apresentações ao público, como uma forma de aproximar a Polícia Federal da população. Foi um ambiente bem familiar, onde a gente convidou a população para interagir conosco", complementou Pádua.

O superintendente falou, ainda, sobre um dos objetos de destaque da exposição, um robô utilizado pela PF para retirar explosivos e/ou ameaças de bombas.



"Foi um momento bem interessante, onde as crianças puderam ver o funcionamento do nosso robô antibomba, que utilizamos para fazer o desarme de bombas, eventualmente encontradas no interior de agências bancárias que são vítimas de assaltos".

Avanços da PF em Pernambuco

Questionado sobre as ações realizadas durante o seu comando na superintendência, Antonio falou sobre os avanços da Polícia Federal em Pernambuco no último ano.



"Ao longo desse ano, nós demos início a construção do novo posto da Polícia Federal em Fernando de Noronha e pretendemos inaugurar já no segundo semestre de 2024. Nós finalizamos a demolição da antiga sede da PF aqui em Recife, onde, no mesmo local, já tem aprovado o novo edifício sede, que também pretendemos iniciar as obras no segundo semestre, no bairro do Recife Antigo", disse.

"Iniciamos também as obras de construção da nova sede em Caruaru, no terreno cedido pela prefeitura. E, há duas semanas, tivemos a entrega do novo posto de emissão de passaporte em Petrolina, dentro do River Shopping. Uma parceria inédita com o Governo do Estado, que nos cedeu espaço dentro do Expresso Cidadão. O posto já está em funcionamento, com a capacidade operacional de até 30 atendimentos diários", completou o superintendente.

História da instituição

O Departamento de Polícia Federal (DPF) foi criado oficialmente em 28 de março de 1944, com a publicação do Decreto n° 6.378, transformando a Polícia Civil do Distrito Federal, localizada no Rio de Janeiro, em Departamento Federal de Segurança Pública (DFSP). Em 1960, com a inauguração da nova capital, a estrutura organizacional foi transferida para Brasília. Em 1967, foi renomeada como Departamento de Polícia Federal.

A PF atua na segurança pública para a preservação da ordem pública, bem como dos bens e interesses da União, exercendo atividades de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Também tem funções ligadas à repressão ao tráfico de entorpecentes e contrabando, controle migratório, de armas e produtos químicos.

