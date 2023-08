PF vai analisar imagens de óvnis que foram registrados sobrevoando o Congresso Nacional

A Polícia Federal vai analisar imagens de óvnis que foram registrados sobrevoando céu de Brasília, nas proximidades do Congresso Nacional. As imagens, registradas em vídeo, foram compartilhadas nas redes sociais no último dia 14.

O primeiro compartilhamento das imagens foi feito pelo engenheiro de Eletrônica e Computação da Petrobras Rony Vernet, no Twitter. Vernet, que é pesquisador de Fenômenos Anômalos Não Identificados, comenta que acredita que o registro é de pássaros refletindo as luzes da cidade.

Questionada pelo G1 se a suspeita principal seria de drones, a Polícia Federal evitou revelar detalhes sobre as investigações em andamento, mas confirmou que as imagens seriam submetidas a uma análise aprofundada.

A Aeronáutica, por sua vez, declarou que não se envolve diretamente em investigações desse tipo, limitando-se a catalogar informações externas e encaminhá-las periodicamente ao Arquivo Nacional.

Já o Departamento de Trânsito (Detran-DF) negou qualquer operação de sobrevoos na área durante os dias mencionados.

It's rare for me to get interested in third-party UFO videos, but this one is interesting to study even more because they are flying above Brazilian Congress and I have obtained the originals. I would best describe as golden luminous birds. pic.twitter.com/BZPqf0L0Fl