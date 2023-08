A- A+

EUROPA Polícia francesa encontra alemã mantida em cárcere privado por marido desde 2011 Vítima estava com a cabeça completamente raspada e apresentava sinais de tortura e desnutrição; suspeito foi preso no local

Uma mulher de 53 anos foi encontrada no nordeste da França, nesta segunda-feira (7), após ter sido supostamente mantida em cárcere privado e torturada pelo marido desde 2011, informou a polícia local. O suspeito, de 55 anos, foi preso em casa após a vítima conseguir ligar para as autoridades de dentro do local, onde era feita de refém.

A mulher foi encontrada dentro de um quarto com grades na residência, localizada na comuna francesa de Forbach, próximo à fronteira com a Alemanha. Ela estava com a cabeça completamente raspada e apresentava sinais de desnutrição e tortura, incluindo fraturas nas duas pernas e nos dedos. Segundo a polícia, havia uma cama de tortura e outras ferramentas para provocar ferimentos nos aposentos.

De acordo com o Ministério Público local, o estado da vítima é condizente com o de pessoas que passaram por um longo período de confinamento e maus-tratos. Ela foi hospitalizada e deverá ser examinada por um médico legal na tarde desta segunda-feira.

De origem alemã assim como o suspeito do crime, a mulher foi resgatada após ter conseguido ligar de dentro do apartamento ontem estava presa para a polícia da Alemanha, que notificou as autoridades francesas, que fazem uma operação no local.

A Justiça abriu uma investigação por "sequestro, estupro com agravante e atos de tortura e barbárie", segundo o canal francês BFMTV. Os agentes teriam encontrado um diário no qual o homem "teria anotado seus atos e os momentos em que alimentava a vítima", informou a rádio RMC. Investigadores estão interrogando os vizinhos para colher mais informações sobre o crime.

Autoridades farão uma coletiva de imprensa para dar mais informações sobre o caso na tarde desta segunda-feira, às 17h30 locais (12h no horário de Brasília).

