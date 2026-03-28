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bomba Polícia francesa impede atentado com explosivos diante do Bank of America em Paris O artefato era composto por um galão transparente de 5 litros com líquido e um sistema de ignição, segundo uma fonte

A polícia francesa impediu neste sábado (23) um atentado diante dos escritórios do Bank of America em Paris ao deter um homem que se preparava para ativar um artefato explosivo, informou a AFP com base em fontes próximas ao caso.

O Departamento Nacional Antiterrorista (Pnat) assumiu imediatamente o caso e abriu uma investigação por "tentativa de destruição por meio de incêndio ou método perigoso em relação com uma organização terrorista".

Os fatos ocorreram por volta das 3h30 (0h30 no horário de Brasília), na rua Boétie, no centro-oeste de Paris, onde os agentes detiveram um homem que havia acabado de colocar um artefato explosivo artesanal diante do banco.

O suspeito foi colocado sob custódia policial, confirmou o Pnat.

O artefato era composto por um galão transparente de 5 litros com líquido e um sistema de ignição, segundo uma fonte.

A carga incluía um petardo com cerca de 650 gramas de material explosivo, indicam os primeiros indícios.

O dispositivo foi levado ao laboratório da Prefeitura de Polícia de Paris para análise.

A investigação ficará a cargo da seção antiterrorista da brigada criminal da polícia judiciária de Paris e da Direção-Geral de Segurança Interna.

Em uma mensagem na rede X, o ministro do Interior, Laurent Nuñez, afirmou que "a vigilância se mantém mais do que nunca em um nível muito alto" e elogiou a intervenção dos agentes.

Desde o início da guerra no Oriente Médio, o governo intensificou alertas de segurança para proteger opositores iranianos, locais judaicos e interesses americanos.

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