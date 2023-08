Polícia identifica funcionário de instituição financeira suspeito de desviar R$ 100 mil de clientes

A- A+

A Polícia Civil de Pernambuco identificou, após investigações, um grupo de seis pessoas sob suspeita de desvio de dinheiro de clientes da Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi).



A investigação aponta que a ação era chefiada por um dos funcionários da instituição financeira, que fazia pequenas transferências de contas correntes do banco, além de falsificação de cartões, para contas de terceiros, com um prejuízo estimado em R$ 100 mil.

"A investigação começou através de uma informação inicial da própria instituição financeira, que desconfiou que um dos seus funcionários estava movimentando as contas irregularmente", iniciou o delegado titular da DPRF, Álvaro Grako.

"Esse funcionário fazia uso de senhas de terceiros para fazer o desvio de dinheiro para contas externas, que faziam parte da quadrilha. O funcionario ganhava 80% do valor distribuído, enquanto os 'laranjas' recebiam 20%. Eram feitas pequenas transferências, sempre pequenas, para não chamar muita atenção, mas também chegaram a criar cartões de crédito falsos", completou o delegado.

Após a identificação, os oficiais optaram pela prisão preventiva dos suspeitos, mas, em seguida, foi decidido pelo Poder Judiciário de que eles deveriam aguardar em liberdade. A partir disso, a corporação emitiu seis mandados de busca e apreensão para avançar na investigação.





"Com o mandado, conseguimos apreender celulares, documentos, computadores e dados dos suspeitos. Em primeiro momento, achamos que o prejuízo teria alcançado cerca de R$ 90 mil, mas, com as informações novas, supomos que seja algo entre R$ 100 mil. Mas a investigação continua e esses valores podem aumentar muito ainda", revelou o gestor da Delegacia de Roubos e Furtos (DEPATRI), Paulo Berenguer, que participa do caso.

A ação faz parte da Operação de Intervenção Tática Cooperados, que identifica roubos e furtos. Os suspeitos, que respondem por furto qualificado e associação criminosa, aguardam pelo término das investigações para participarem de julgamento. Todo o montante furtado identificado até o momento foi bloqueado para que seja devolvido aos clientes afetados pela ação criminosa.

