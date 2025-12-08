A- A+

Biblioteca Mário de Andrade Polícia identifica um suspeito de roubar obras de arte em São Paulo Veículo usado no crime foi apreendido e está sendo periciado

A Polícia Civil identificou um possível envolvido no roubo das obras de arte que estavam em exposição na Biblioteca Mário de Andrade (BMA). O veículo usado na fuga também foi localizado, apreendido e encaminhado para a perícia técnica.

As diligências continuam para que o segundo suspeito seja identificado.

As peças levadas pelos criminosos foram oito gravuras da série Jazz, de Henri Matisse, e cinco gravuras de Candido Portinari, todas da série Menino de Engenho. As obras pertencem à própria Biblioteca Mario de Andrade e faziam parte da exposição Do Livro ao Museu: MAM São Paulo e a Biblioteca Mário de Andrade. Este domingo era o último dia do evento, que começou em 4 de outubro.

Os valores das peças não foram divulgados, já que elas passavam por uma perícia.

Roubo

O roubo ocorreu na manhã deste domingo na BMA. A dupla rendeu uma vigilante e um casal que visitava a exposição. Os criminosos colocaram as obras numa sacola de lona e fugiram pela saída principal da biblioteca.

