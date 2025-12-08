Seg, 08 de Dezembro

Biblioteca Mário de Andrade

Polícia identifica um suspeito de roubar obras de arte em São Paulo

Veículo usado no crime foi apreendido e está sendo periciado

Imagem da parede da Biblioteca Mário de Andrade sem as obras que foram roubadas foi divulgada pela Polícia Miltar de São PauloImagem da parede da Biblioteca Mário de Andrade sem as obras que foram roubadas foi divulgada pela Polícia Miltar de São Paulo - Foto: PM/Divulgação

A Polícia Civil identificou um possível envolvido no roubo das obras de arte que estavam em exposição na Biblioteca Mário de Andrade (BMA). O veículo usado na fuga também foi localizado, apreendido e encaminhado para a perícia técnica. 

As diligências continuam para que o segundo suspeito seja identificado.

As peças levadas pelos criminosos foram oito gravuras da série Jazz, de Henri Matisse, e cinco gravuras de Candido Portinari, todas da série Menino de Engenho. As obras pertencem à própria Biblioteca Mario de Andrade e faziam parte da exposição Do Livro ao Museu: MAM São Paulo e a Biblioteca Mário de Andrade. Este domingo era o último dia do evento, que começou em 4 de outubro.

Os valores das peças não foram divulgados, já que elas passavam por uma perícia.

Roubo
O roubo ocorreu na manhã deste domingo na BMA. A dupla rendeu uma vigilante e um casal que visitava a exposição. Os criminosos colocaram as obras numa sacola de lona e fugiram pela saída principal da biblioteca.

