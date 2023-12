A- A+

VIOLÊNCIA Polícia impede sequestro e prende suspeito que fez a própria mãe de refém, em Paulista Entorpecentes que estavam em posse do suspeito e nos locais apontados pela vítima foram apreendidos

Uma tentativa de sequestro foi frustrada, no bairro do Janga, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, na última segunda-feira (25), quando um homem, de nome e idade não divulgados, efetuou tiros para ameaçar e fazer a própria mãe refém, dentro da casa dela.

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) foi acionada e, chegando no local, os agentes do 17º batalhão conseguiram entrar na casa da mulher e render o indivíduo, que ainda tentou impedir que ela escapasse do local.

De acordo com a polícia, o homem estava agressivo e ameaçando tirar a própria vida e a da refém. Para evitar qualquer ação criminosa, os agentes algemaram o homem, que portava um revólver calibre 38, que foi apreendido.

Durante a abordagem, também foi encontrada uma grande quantidade de entorpecentes na residência, sendo feita uma busca no local na presença da vítima, proprietária da casa, bem como em outro endereço. Com isso, foram apreendidos:

- 10 munições calibre 38, sendo uma deflagrada;

- 3,913 kg de maconha;

- 137 mudas de maconha;

- 36 pés de maconha;

- 18 lâmpadas utilizadas na plantação da maconha;

- Uma prensa;

- 2g de metanfetamina;

- Três balaclavas;

- Seis balanças de precisão;

- Quatro aparelhos celulares sem queixa;

- Três facões;

- 1g de cogumelo.

Segundo a PMPE, todo o material ilícito encontrado nos dois endereços, bem como em posse do suspeito, foi apreendido e apresentado na Delegacia de Paulista, para providências cabíveis.

A polícia informou ainda que o homem possui passagens pelo sistema penitenciário por agressão à ex-mulher.

