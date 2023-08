Polícia incinera 3.130 pés de maconha na cidade de Betânia, na Operação Polígono IV

A- A+

Mais de 3 mil pés de maconha foram incinerados na zona rural da cidade de Betânia, no Sertão de Pernambuco, nessa quinta-feira (17), durante a Operação Polígono IV. A droga estava na roça do Sítio Angico.



No local, os agentes da Polícia Federal e do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi), da Polícia Militar, encontraram 416 covas, onde estavam plantados 3.130 pés da erva.

Na área, também foram encontrados 5 kg do entorpecente pronto para consumo.



Toda a droga foi incinerada no local, exceto uma pequena amostra, que foi apresentada na Delegacia de Polícia Federal de Salgueiro.

