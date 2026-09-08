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Justiça Polícia indicia 13 pessoas por morte de ciclista em Copacabana Destes, cinco são acusados de homicídio triplamente qualificado, entre os quais dois homens que trabalhavam irregularmente como seguranças

A Polícia Civil do Rio indiciou 13 pessoas pela morte do ciclista Cláudio Rafael Landeiro Moreira, de 37 anos, espancado na Rua Barata Ribeiro, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, O crime foi no dia 12 de agosto deste ano. Cláudio Rafael foi confundido com um assaltante e agredido a pauladas. Entre os indiciados pelo delegado Antonio Lages, titular da 12ª DP (Copacabana), cinco respondem por homicídio triplamente qualificado, ''pelo motivo fútil, pelo emprego de meio cruel e pelo recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima'', destacou o policial.

Os acusados por homicídio são: David dos Santos Machado, Jorge Luiz Ricardo Dias, Felipe Eduardo dos Santos Dias, Ailton José da Silva e Wellignton Luiz Santos de Souza. Segundo as investigações, David e Jorge trabalhavam prestando serviços de segurança de forma irregular em Copacabana. Felipe e Aílton trabalhavam como entregadores de aplicativos. Os quatro estão presos.

O quinto indiciado por homicídio está foragido. Morador da Rocinha, Wellington Luiz Santos de Souza aparece nas imagens dando chutes na cabeça de da vítima. De acordo com testemunhas, Wellington teria se aproximado e perguntado aos entregadores se a vítima era um “ladrão”. Em seguida chutou a cabeça de Cláudio Rafael e disse: “Ladrão tem que morrer mesmo”.

O laudo de necropsia da vítima apontou traumatismo cranioencefálico e hemorragia interna, além de lesões no baço e no rim esquerdo. Os registros das câmeras de segurança foram capturados nas ruas Barata Ribeiro e Felipe de Oliveira.

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