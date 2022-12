A- A+

Violência Polícia indicia quatro pessoas por envolvimento em latrocínio de alemão no Centro do Recife De acordo com a Polícia Civil, o indiciamento foi por latrocínio consumado e associação criminosa

Quatro pessoas foram indiciadas em inquérito policial que investigava o caso do turista alemão Werner Duysen, de 81 anos, segundo divulgou a Polícia Civil de Pernambuco, nesta quinta-feira (29).

O estrangeiro foi vítima de assalto com o seu marido no Centro do Recife, em 8 de dezembro, e morreu no dia 14, após passar seis dias internado em um hospital particular.

De acordo com nota da Polícia Civil de Pernambuco, o delegado Elielton Xavier foi o responsável pelo inquérito, remetido ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE) na última segunda-feira (26).

"Foram identificados os quatro indivíduos envolvidos e indiciados por associação criminosa e latrocínio consumado", disse a corporação.

Dois dos suspeitos de envolvimento no crime, Roberval de Souza Júnior e Jonas Félix de Souza, foram presos preventivamente. Jonas, segundo os primeiros relatos policiais, confessou o crime. A polícia não divulgou os nomes dos outros dois.

A reportagem entrou em contato com o MPPE para saber sobre o recebimento do inquérito. O órgão ministerial ainda não retornou.

