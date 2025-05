A- A+

APURAÇÃO Polícia instaura inquérito para investigar a causa da morte da atriz mirim Millena Brandão Segundo o SBT, a artista chegou a ser diagnosticada com dengue em uma unidade, mas, após uma piora no quadro, ela foi transferida

A Polícia Civil de São Paulo investiga a causa da morte da atriz mirim Millena Brandão, do canal SBT, aos 11 anos, ocorrida na última sexta-feira (2). Ela teve morte encefálica e sofreu com diversas paradas cardiorrespiratórias nos últimos dias de vida.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado de São Paulo, o caso é investigado pelo 101º Distrito Policial (Jardim Imbuias), que instaurou inquérito policial para apurar as circunstâncias da ocorrência, registrada como morte suspeita

"Laudos periciais foram requisitados e estão em andamento para análise da autoridade policial", afirma a SSP.

Entenda o caso

Conforme boletim médico do hospital, divulgado na sexta-feira passada, a menina deu entrada em "estado gravíssimo" no dia 29, transferida da Unidade de Pronto Atendimento Maria Antonieta (UPA). "Desde a sua chegada, a paciente recebeu cuidados intensivos e todo o empenho da equipe médica", afirma a nota assinada por Thiago Rizzo, gerente médico.



Segundo o SBT, ela chegou a ser diagnosticada com dengue em uma unidade, mas, após uma piora no quadro, ela foi transferida para o Hospital Geral do Grajaú, onde médicos realizaram outros exames e identificaram a presença de um tumor no cérebro de cinco centímetros.

A Secretaria Municipal da Saúde, entretanto, nega que a menina tenha sido diagnosticada com dengue.

A situação de Millena se agravou durante a semana passada. Ela seria transferida para o Hospital das Clínicas no dia 30, mas sofreu paradas cardíacas durante a tentativa de transferência - foram 12 paradas do tipo até a manhã da última sexta-feira.

A família começou uma vaquinha na internet para ajudar no tratamento da menina. No início da noite, no entanto, postou nos stories da conta de Millena do Instagram a frase "nossa menina se foi".

Ao programa Primeiro Impacto, do SBT, Thays Brandão, mãe de Millena, disse que a UPA que atendeu a filha na semana passada foi negligente ao diagnosticá-la com dengue em um primeiro momento. Na sequência, a atriz voltou para casa, onde começou a sentir fortes dores e hospitalizada, no dia 29, no Hospital Geral do Grajaú.

Ela criticou também a unidade por enviar a menina para o hospital do Grajaú - onde fez a tomografia que diagnosticou o tumor encefálico - e não direto para o Hospital das Clínicas. Ela alega que a filha ficou em uma Unidade de Terapia Intensiva adaptada (UTI) adaptada e que o hospital não tinha estrutura para atender a complexidade do seu caso.

A Secretaria Municipal da Saúde disse ainda que será aberta sindicância para apuração e esclarecimento detalhado no atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dona Maria Antonieta.



