A- A+

Recife Polícia investiga agressões entre vizinhas em elevador de condomínio no bairro da Boa Vista Caso aconteceu nessa segunda-feira (22), dentro do elevador do edifício Nossa Senhora do Carmo, localizado na rua do Hospício

A Polícia Civil de Pernambuco investiga um caso de agressão envolvendo uma idosa de 62 anos e uma mulher, de 41, em um condomínio no bairro da Boa Vista, na área central do Recife.

O caso aconteceu nessa segunda-feira (22), dentro do elevador do edifício Nossa Senhora do Carmo, localizado na rua do Hospício. Uma câmera de segurança registrou quando as mulheres entraram no equipamento.

A idosa relata ter sido estrangulada pela vizinha, que é ex-síndica do condomínio, ao tentar impedi-la de entrar no elevador. A Polícia Militar foi acionada e informou que, ao chegar ao local, a "suspeita já havia se evadido".

A idosa, que ficou com hematomas, registrou a lesão corporal e fez exame de corpo de delito no Instituto de Medicina Legal (IML), em Santo Amaro, na área central da cidade.

Em entrevista à TV Globo, a suposta agressora, que não teve o nome divulgado, contou que é vítima de perseguição por parte da idosa, que, segundo ela, foi quem iniciou as agressões.

"Quando ela entrou no elevador, eu tinha esquecido a chave e entrei também. Ela disse: 'Você vai me pagar agora'. E começou a gritar: 'Socorro, socorro'. Ela deu um tapa na minha cara e eu segurei no pescoço dela", detalhou a mulher.

Ainda de acordo com a moradora, a perseguição ocorre desde quando ela era síndica, pois advertia a idosa por algumas condutas contrárias às normas do condomínio.



A mulher relatou ainda que, quando o elevador chegou ao térreo, a idosa puxou o cabelo dela "com toda a força". "Dei uma pesada e ela caiu com o rosto no chão", disse a ex-síndica, que informou também ter prestado queixa por agressão.

"A Polícia Civil de Pernambuco informa que está investigando o caso. As diligências já foram iniciadas e seguirão até a completa elucidação dos fatos", informou a corporação.

Veja também

GUERRA ISRAEL-HAMAS Disparos de tanque matam 9 pessoas em abrigo da ONU