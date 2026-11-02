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PRAIA DE SÃO CONRADO

Polícia investiga acidente com asa-delta que deixou dois mortos no Rio

Equipamento de voo que se chocou contra o solo passará por perícia

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Acidente ocorreu nesta segunda-feira (2) na praia de São Conrado, Rio de JaneiroAcidente ocorreu nesta segunda-feira (2) na praia de São Conrado, Rio de Janeiro - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

A Polícia Civil investiga o acidente com uma asa-delta que deixou dois mortos nesta segunda-feira (2), na cidade do Rio de Janeiro.

O equipamento de voo se chocou com o solo, na praia de São Conrado, na zona sul da cidade, com duas pessoas a bordo: Luis Eduardo Rodrigues dos Santos e de Adrian Guillermo Arismendi.

De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia da Gávea (15ª DP) ouvirá testemunhas do incidente. Além disso, a asa-delta passará por perícia

As duas vítimas chegaram a ser socorridas pelo Corpo de Bombeiros, mas ambas estavam em situação grave, com parada cardiorrespiratória.

 

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No Hospital Municipal Miguel Couto, as equipes médicas ainda tentaram salvá-los, mas eles não resistiram, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

A praia de São Conrado funciona como uma pista de pouso para as asas-deltas que partem do alto da Pedra Bonita, muitas delas em voos duplos.

 

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