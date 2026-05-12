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Educação Polícia investiga caso de aluno que intimidou e ameaçou professora em escola de Petrolina Tanto a identidade da docente quanto a identidade do estudante estão sendo preservadas

Um aluno ameaçou uma professora dentro da Escola Estadual de Areia Branca, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. A docente, de 30 anos, denunciou o caso na 213ª Delegacia de Petrolina, na última quarta-feira (6).

Segundo a educadora, ela sofreu agressões verbais e intimidações realizadas por um estudante dentro do ambiente escolar.

Nesta terça-feira (11), a Polícia Civil divulgou que abriu um inquérito para investigar o caso.

Tanto a identidade da docente quanto a identidade do estudante estão sendo preservadas. Por meio de nota, a Secretaria de Educação do Estado (SEE) lamentou e informou que convocou os responsáveis pelo estudante para uma reunião sobre o caso.

"A SEE lamenta o ocorrido e reforça que repudia qualquer forma de violência e comunica que desenvolve nas escolas da rede estadual, de maneira permanente, ações de prevenção e enfrentamento às diversas formas de violência, promovendo a cultura de paz", diz a nota.

Além disso, SEE informou que está garantindo suporte à equipe escolar por meio de ações voltadas à preservação da integridade física e emocional de estudantes, professores e funcionários.

A unidade de ensino, segundo a pasta, conta com o apoio da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) e segue todas as orientações das autoridades competentes para assegurar a tranquilidade e a segurança no ambiente escolar.

Em nota, a PMPE informou que não houve acionamento da corporação no momento do fato e reiterou que quatro viaturas atuam diariamente no patrulhamento das 39 escolas estaduais de Petrolina.

A corporação ainda pontuou que essas viaturas fazem parte da Patrulha Escolar, um projeto que leva ações de policiamento e prevenção para ambientes de escola do município.



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