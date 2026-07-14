A- A+

MATA NORTE Polícia investiga circunstâncias de ataque com golpes de facão à mulher de 51 anos em Paudalho Josiane teria sido atacada enquanto voltava de um culto religioso. De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi encontrada com perfurações de arma branca em via pública e foi socorrida

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) investiga as circunstâncias de um ataque a uma mulher de 51 anos com golpes de facão na noite do último sábado (11), na zona rural de Paudalho, na Zona da Mata Norte do estado.

A vítima teria sido atacada enquanto voltava de um culto religioso. De acordo com a Polícia Civil, ela foi encontrada com perfurações de arma branca em via pública e socorrida.



O caso foi registrado pela Delegacia de Paudalho, no domingo (12), como lesão corporal.

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), que foi acionada para a ocorrência por meio do 2º Batalhão, informou que, segundo informações de pessoas da região, um homem, que apresentava comportamento agressivo e estava armado com um facão, teria desferido os golpes contra a mulher.

Ainda segundo a PM, equipes do efetivo realizaram diligências na região com o objetivo de localizar o autor que, até o momento, não foi encontrado.

A vítima foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região e, em seguida, transferida para o Hospital da Restauração (HR), no Centro do Recife. A reportagem tenta atualizar o estado de saúde da mulher.

Veja também