Polícia investiga criminoso do CV que teria viajado para Ucrânia para aprender técnica de guerra
De acordo com as investigações, o objetivo de Philippe Marques Pinto, de 29 anos, era aplicar as estratégias contra as forças de segurança do Rio de Janeiro
A Subsecretaria de Inteligência (Ssinte) da Polícia Civil identificou que um integrante do Comando Vermelho fez um "intercâmbio" para aprender técnicas terroristas de guerra na Ucrânia.
De acordo com as investigações, o objetivo do criminoso era usar as estratégias contra as forças de segurança do Rio de Janeiro.
O homem seria ligado a Antonio Hilário Ferreira, o "Rabicó", uma das principais lideranças da facção, considerado chefe do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo.
De acordo com a polícia, foram identificadas pelo menos três entradas dele na Europa, além de imagens do traficante na Ucrânia.
ADelegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) vai instaurar inquérito para investigar o caso.
A polícia afirmou que o homem já tem anotações criminais por tráfico de drogas. Ele também vai responder por apologia ao tráfico e associação para o tráfico.