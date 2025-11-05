Qua, 05 de Novembro

Rio de Janeiro

Polícia investiga criminoso do CV que teria viajado para Ucrânia para aprender técnica de guerra

De acordo com as investigações, o objetivo de Philippe Marques Pinto, de 29 anos, era aplicar as estratégias contra as forças de segurança do Rio de Janeiro

Philippe Marques Pinto está sendo investigado pela políciaPhilippe Marques Pinto está sendo investigado pela polícia - Foto: Reprodução

A Subsecretaria de Inteligência (Ssinte) da Polícia Civil identificou que um integrante do Comando Vermelho fez um "intercâmbio" para aprender técnicas terroristas de guerra na Ucrânia.

De acordo com as investigações, o objetivo do criminoso era usar as estratégias contra as forças de segurança do Rio de Janeiro.

O homem seria ligado a Antonio Hilário Ferreira, o "Rabicó", uma das principais lideranças da facção, considerado chefe do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo.

De acordo com a polícia, foram identificadas pelo menos três entradas dele na Europa, além de imagens do traficante na Ucrânia.

ADelegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) vai instaurar inquérito para investigar o caso.

A polícia afirmou que o homem já tem anotações criminais por tráfico de drogas. Ele também vai responder por apologia ao tráfico e associação para o tráfico.

