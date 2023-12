Polícia investiga envolvimento de atirador de Praga em duplo-homicídio misterioso

A- A+

Um dia após o ataque a tiros que deixou mais de dez mortos na Universidade Charles, em Praga, um dos piores incidentes do gênero em décadas no país, autoridades locais investigam o envolvimento do atirador em um crime sem solução nos arredores da capital. As autoridades também corrigiram o número final de mortos e informações sobre os últimos momentos do atirador.

Citando autoridades policiais e dos serviços de emergência que participaram de uma coletiva de imprensa nesta sexta, a rede britânica BBC informou que a investigação no momento se pauta na motivação do crime, ainda não esclarecida, e na possível participação do atirador em um duplo-homicídio ainda sem solução, que ocorreu na semana passada em uma área de floresta perto da capital.

Pai e filha foram mortos, na semana passada, na Floresta Klanovicky. Segundo as autoridades, há indícios de que os crimes possam estar relacionados. A perícia conduz, neste momento, testes balísticos na arma apreendida com o atirador para confirmar o elo entre os casos.

Ontem, o chefe da força policial nacional, Martin Vondraska, disse que o agressor “foi inspirado por um acontecimento terrível semelhante no estrangeiro”. Ele não especificou onde.

As autoridades também corrigiram informações divulgadas na quinta-feira (21). De acordo com o ministro do Interior tcheco, Vit Rakusan, 14 pessoas morreram durante o ataque à universidade, na quinta — e não 15, como havia sido anunciado inicialmente. Treze deles são vítimas que já foram identificadas pelas autoridades. O último morto foi o próprio atirador.

O relato inicial também apontava que o atirador, um estudante de 24 anos, teria sido morto pela polícia durante a ação, no entanto, após uma breve apuração dos fatos, a polícia revelou que o atirador se matou ao ser cercado.

Em uma coletiva na manhã desta sexta, a polícia local informou que os mais de 20 feridos, incluindo aqueles que sofreram lesões com maior gravidade, passaram por procedimentos em hospitais de Praga e estão em condição estável.

Ataque em Praga

A ação do atirador começou por volta das 11h de quinta-feira, na Faculdade de Artes da Universidade Charles, em Praga. Inicialmente, o canal privado Nova TV noticiou uma explosão e que havia um homem armado no telhado do prédio, no centro histórico da capital tcheca.

O atirador, de 24 anos, era natural de uma pequena aldeia perto da cidade de Kladno, a oeste de Praga. Ele tinha licença para porte de arma.

Antes de atirar contra estudantes e funcionários da universidade, o atirador matou o próprio pai, segundo as autoridades locais.

