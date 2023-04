A- A+

Um estudante do segundo período do curso de geografia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), de 41 anos, está sendo acusado, por outros alunos da instituição, de atitudes e falas racistas, gordofóbicas e de intolerância religiosa.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) registrou um boletim de ocorrência a respeito.

Através de uma nota, a PCPE disse que um boletim de ocorrência foi feito na última quinta-feira (20), na Delegacia de Desaparecidos e de Proteção à Pessoa, que é ligada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife.

O caso foi classificado como “ocorrência de racismo, preconceito e discriminação”, após três estudantes da UFPE, sendo um homem e duas mulheres, afirmarem que foram xingados pelo homem através das redes sociais.



Na mesma nota, a polícia garantiu que “as investigações seguem até o esclarecimento do caso”.

O acusado foi procurado pela reportagem na tarde desta quarta-feira (26), e disse que “não tomou ciência de nenhum boletim de ocorrência até o momento”.

A reportagem da Folha de Pernambuco também procurou a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Em nota, a instituição disse que recebeu uma denúncia a respeito do caso por meio da ouvidoria na semana passada, e que a Pró-reitoria de Assistência Estudantil fez uma escuta com os três estudantes autores da denúncia. Alguns processos disciplinares, como um suporte psicológico aos envolvidos, devem ser realizados .

