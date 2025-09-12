Sex, 12 de Setembro

Veículo em chamas

Polícia investiga homicídio de homem que teve o corpo carbonizado em Ponte dos Carvalhos, no Cabo

O caso aconteceu nessa quinta-feira (11), na Região Metropolitana do Recife (RMR)

BR-101 em Ponte dos CarvalhosBR-101 em Ponte dos Carvalhos - Foto: Reprodução/Internet

O corpo de um homem de 22 anos foi encontrado dentro de um veículo em chamas, nessa quinta-feira (11), em Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife (RMR).

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado por volta das 15h para atender uma ocorrência de incêndio no local. 

Após extinguir as chamas, os bombeiros encontraram o corpo carbonizado. A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) foi acionada, por meio do 18° BPM. 

Os detalhes sobre a autoria do homicídio e da motivação do crime estão sendo investigados pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE).
 

