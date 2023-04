A- A+

Olinda Polícia investiga homem suspeito de filmar partes íntimas de adolescente em supermercado em Olinda Caso aconteceu na noite dessa quarta-feira (5), no Atacadão da PE-15, no bairro de Guadalupe

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) investiga um homem de 32 anos suspeito de filmar as partes íntimas de uma adolescente de 13 anos em um supermercado em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

O caso aconteceu na noite dessa quarta-feira (5), no Atacadão da PE-15, no bairro de Guadalupe. De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 1º BPM foi ao local após receber uma ocorrência de tumulto.

Ao chegar ao estabelecimento, os agentes visualizaram um homem sentado no interior do supermercado, contido por funcionários que evitavam que ele fosse agredido por clientes.

O pai da vítima conversou com os PMs e informou que o homem havia filmado, no próprio celular, a adolescente e teria perseguido a garota dentro do estabelecimento.

"O suspeito negou veementemente a acusação e cedeu o celular para que o policiamento confirmasse sua versão. Nada de ilícito foi encontrado no aparelho do acusado", informou a PM.

A ocorrência foi registrada na 7ª Delegacia Seccional de Olinda, no bairro do Varadouro.

Segundo a PCPE, o equipamento eletrônico foi apreendido para a realização de perícia. Um inquérito policial foi instaurado para apurar o caso.



Por meio de nota, a assessoria de impressa do Grupo Carrefour Brasil, do qual o Atacadão faz parte, informou que a rede repudia todo tipo de assédio.



Confira nota na íntegra:

"A rede repudia todo tipo de assédio e agiu rapidamente para prestar apoio à vítima e à família. Informa, ainda, que disponibiliza para seus clientes um canal externo para denúncias. A Polícia Militar foi acionada imediatamente e estamos à disposição das autoridades para colaborar com as investigações".

