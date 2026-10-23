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MORTE Polícia investiga morte de bebê de quatro meses que teve leite injetado na veia em hospital Profissional de saúde acusada de ter cometido o crime fugiu do local de acordo com parentes da vítima

Miguel Ângelo Barbosa, de quatro meses, que estava internado no Hospital Memorial de Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, morreu na madrugada da última terça-feira (20) após ter leite injetado na veia em vez de na sonda de alimentação por uma profissional de saúde da unidade particular. Em nota, a Polícia Civil informou que instaurou um inquérito para apurar o homicídio.

Em nota, o Hospital Memorial de Goiana se pronunciou sobre o caso, indicando que a profissional acusada pelo crime foi afastada.

“O Hospital Memorial de Goiana lamenta profundamente o evento adverso ocorrido com uma criança e manifesta sua irrestrita solidariedade em relação aos pais e parentes da criança. O hospital determinou o imediato afastamento do colaborador envolvido no ocorrido e acionou o grupo de segurança ao paciente para determinar as causas da ocorrência. Em mais de 30 anos de atividades o MHG sempre primou pela boa prática da Medicina. Estamos à disposição das autoridades em tudo que for necessário”, publicou.

Entenda

Miguel chegou ao Hospital Memorial de Goiana no dia 11 de outubro, com um quadro de falta de ar que posteriormente foi diagnosticado como bronquiolite. Por isso, o bebê recebia medicação por um acesso venoso instalado no pescoço, para soro e medicações, e era alimentado com leite por uma sonda gastro-nasal acoplada a uma bomba.

“Por volta das 4h, eu estava com ele no colo, dormindo, mas me deu vontade de ir ao banheiro. Coloquei Miguel na cama. O banheiro fica a uns seis, sete metros do quarto. Isso durou no máximo uns três minutos. Quando voltei ao quarto, eu o cobri e sentei na cadeira novamente. Quando sentei, ele começou a passar mal e chorar de forma diferente, ficando roxo e desfalecendo”, iniciou a tia de Miguel, Meyre Gabriela, que acompanhou o sobrinho no hospital, já que a mãe estava se recuperando de uma cirurgia de apendicite.

“Eu gritei, chamei ajuda e as meninas vieram. Quando acendeu a luz, eu vi o acesso ligado de forma errada. Eu disse: ‘por que o acesso do leite está ligado na medicação?’. Naquele momento, eu imaginei que ele estava passando mal por conta disso. Chamaram a médica e começaram a fazer os procedimentos de reanimação. Ele melhorou um pouco, mas depois voltou a apresentar uma taquicardia”, completou.

Segundo Meyre, a profissional de saúde admitiu que tinha errado o procedimento. “Ela falou na frente das outras profissionais. Eu também disse na frente da médica que ela tinha colocado errado. Não tinha como ela errar porque ela já tinha feito outras vezes. Além disso, a sonda gástrica era no no nariz e o acesso venoso para medicação era no pescoço”, apontou.

Miguel Ângelo foi sepultado na última quinta-feira (22). O caso está em investigação por meio da 44ª Delegacia Circunscricional de Goiana.

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