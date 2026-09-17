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RECIFE Polícia investiga morte de ex-PM socorrido com marcas de tiros e de faca após sinistro de trânsito Homem teria sido socorrido após perder o controle da direção do carro que dirigia na Estrada da Mumbeca

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) investiga a morte de um ex-soldado da Polícia Militar que deu entrada, nessa quarta-feira (16), em um hospital privado na Zona Oeste do Recife com marcas de tiros e de faca.

O homem teria sido socorrido após perder o controle da direção do carro que dirigia na Estrada da Mumbeca, que liga Aldeia, em Camaragibe, ao bairro da Guabiraba, no Recife.

Informações apuradas pela reportagem apontam que o homem deu entrada no hospital no bairro da Iputinga por volta das 23h, com marcas de tiros e de faca, chegou a ser atendido, mas não resistiu e morreu na unidade de saúde.

À TV Globo, o perito da Polícia Científica Bergson Fernando afirmou que o motivo da perda de controle do veículo vai ser avaliada a partir dos exames na vítima e dos vestígios encontrados no local do acidente.

Em nota, a PCPE informou que o caso está sob investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e que os detalhes sobre as diligências serão informados após a conclusão do inquérito policial.

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