BRASIL Polícia investiga morte de inspetor em Angra dos Reis; agente saía da igreja com filho Segundo testemunhas, criminosos armados se aproximaram em um veículo e efetuaram vários disparos. Vítima foi atingida no abdômen e no pescoço

A Polícia Civil está investigando a morte do inspetor Elber de Freitas Fares, de 50 anos, ocorrida na noite deste domingo no bairro Balneário, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. De acordo com informações preliminares, o policial estava saindo da igreja acompanhado do filho quando criminosos armados se aproximaram em um veículo e efetuaram vários disparos.

O crime aconteceu no bairro Balneário, por volta das 20h30. A vítima foi atingida por dois disparos que atingiram o abdômen e o pescoço.

“Meu Deus, foram muitos tiros. O policial é conhecido, estava saindo da igreja”, relatou uma testemunha. O policial chegou a ser socorrido pelo Serviço Móvel de Urgência e foi levado para o Hospital Municipal da Japuíba (HMJ), mas não resistiu aos ferimentos.





O inspetor era lotado na 166ª DP (Angra dos Reis) que está investigando o crime. A Polícia Civil informou que as diligências estão em andamento para identificar o autor e outros possíveis envolvidos no ataque. Também ainda não sabe a motivação do crime.

A Polícia Militar informou, por meio da assessoria de imprensa, que policiais do 33°BPM (Angra dos Reis) foram acionados para a ocorrência na Rua Presidente Castelo Branco. Chegando no local, a vítima havia sido socorrida pelos bombeiros e levados para o hospital. Ainda de acordo com a PM, o local foi preservado e a perícia foi acionada.

