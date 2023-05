A- A+

Rio de Janeiro Polícia investiga rapper britânico que posou com armas na Vila do João; veja fotos Segundo Marcus Amim, delegado titular da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE-RJ), a investigação está em fase inicial

A Polícia Civil do Rio está investigando a passagem do rapper britânico Central Cee pela Vila do João, comunidade localizada no Complexo a Maré, zona Norte do Rio. Circulam nas redes sociais várias fotos do artista e seus amigos segurando armas, como fuzis, granada e pistola.

Segundo Marcus Amim, delegado titular da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE-RJ), a investigação está em fase inicial e ainda não é possível confirmar se as armas que aparecem nas fotos são verdadeiras, embora a polícia considere essa possibilidade, de acordo com o delegado.

— Tratamos como sendo (reais) pela localidade e pelo grande número de armas daquele tipo existentes lá, bem como pelas pessoas que estão com ele nas imagens — afirmou o titular da DRE, detalhando que foi possível identificar criminosos na companhia do artista durante sua visita na Vila do João.

Ainda segundo o delegado, caso seja confirmada a veracidade das armas de fogo, os envolvidos nas imagens podem responder por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Em uma das fotos postadas pelos amigos do rapper, um fuzil tem a marcação "3", que pode ser uma referência à facção de crime organizado que domina aquela comunidade.

Central Cee é o nome artístico de Oakley Neil HT Caesar-Su, jovem de 24 anos nascido em Londres. Ele estourou em 2020 com os singles "Day in the Life" e "Loading". As duas primeiras mixtapes do rapper, "Wild West", de 2021, e "23", lançada no ano passado, estrearam em segundo e primeiro lugar nas paradas do Reino Unido e ele foi indicado ao prêmio de artista britânico do ano no Brits deste ano, ao lado de Harry Styles e Stormzy.

Segundo o jornal britânico The Guardian, em matéria publicada em abril, Centra Cee teve uma infância difícil e chegou a vender drogas durante a adolescência. Cee tem mais de 7,5 milhões de seguidores só no Instagram.

Na última sexta-feira (19), o rapper brasileiro L7nnon disse em suas redes sociais que está gravando uma parceria com Central Cee. Recentemente, no Instagram, Cee seguiu alguns perfis de rappers brasileiros, como Matuê, TZ da Coronel e Chefin.

Veja também

Festival de Hambúrguer Recife Love Burger: confira a lista dos 10 melhores estabelecimentos do festival