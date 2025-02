A- A+

INVESTIGAÇÕES Polícia investiga se bandido que matou ciclista no Itaim atirou em motociclista horas depois Imagens obtidas pela polícia mostram que há características comuns entre a moto em que o ladrão e um comparsa estavam com o veículo usado em assalto no bairro do Brooklin

A Polícia Civil investiga se o assaltante que matou um ciclista na manhã dessa quinta-feira, 13, nos arredores do Parque do Povo, no Itaim Bibi, na zona oeste de São Paulo, é o mesmo que atirou contra um motociclista em tentativa de roubo ocorrida a menos de três quilômetros e cinco horas depois do primeiro caso. O atirador ainda não foi identificado.

Vitor Medrado, de 46 anos, foi morto a tiros pouco após as 6h da manhã na Rua Brigadeiro Haroldo Veloso. Ele estava em sua bicicleta quando foi alvejado à queima-roupa ao ser abordado por dois assaltantes. Nesta sexta-feira, 14, amigos e familiares da vítima, que mantinha uma mentoria de exercícios físicos focada em ciclismo, prestaram homenagens e cobraram por justiça no local.

Imagens obtidas pela polícia mostram que há características comuns entre a moto em que o ladrão e um comparsa estavam com o veículo usado em um outro assalto por volta das 11h de quinta na Rua Ribeiro do Vale, no bairro do Brooklin. Chama atenção também a semelhança do modus operandi: no segundo caso, também foram efetuados disparos, mas não há informações se a vítima foi atingida.

A Polícia Civil investiga os casos como latrocínio (roubo seguido de morte) e tentativa de latrocínio. Conforme mostrado pelo Radar da Criminalidade, ferramenta exclusiva do Metrópole Estadão, o total de crimes desse tipo na capital paulista, em 2024, cresceu 23,2% em relação a 2023.

Muitos deles, como já revelado pelo Estadão, têm envolvimento de motociclistas e ocorrem perto de rodovias como a Imigrantes e a Bandeirantes, para facilitar a fuga dos bandidos

Antes de ser morto, Medrado estava em sua bicicleta quando dois homens o abordaram, realizaram o disparo antes mesmo de o ciclista esboçar qualquer reação e fugiram em seguida, levando o celular da vítima. Pouco depois, policiais militares encontraram a vítima caída com um ferimento causado por arma de fogo, na região do pescoço, e o socorreram ao Hospital das Clínicas, mas ele não resistiu.

No segundo caso, um motociclista passava pela Rua Ribeiro do Vale quando, na travessa da Avenida dos Bandeirantes, quando foi perseguido por dois homens em uma moto, conforme mostram vídeos de câmeras de segurança obtidos pelos policiais. Um deles, que estava na garupa, teria atirado contra o alvo logo no começo da abordagem e também antes de fugir, sem levar nada.

Ainda não há informações se os disparos chegaram a atingir o motociclista, mas ele caiu da moto e foi atropelado por um carro branco quando tentava fugir. O helicóptero Águia pousou na avenida dos Bandeirantes para socorrer o alvo. Ele está internado no Hospital das Clínicas.

De acordo com informações do portal g1, o motociclista que foi alvo desse segundo caso foi identificado como Rafael Molina, de 27 anos. Ele teria acabado de sair de uma sessão terapia quando foi abordado pela dupla de criminosos, ainda não identificados pela polícia.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP) afirmou que esse segundo caso é investigado por meio de inquérito pela 2ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco). "As Forças de Segurança reforçaram os trabalhos na região, intensificando o policiamento ostensivo e realizando operações", disse a pasta.

Quem era ciclista morto durante assalto

Vitor Felisberto Medrado, de 46 anos, mantinha uma mentoria de exercícios físicos focada em ciclismo. Ele também participava de competições. A equipe de ciclismo que ele integrava conquistou o terceiro lugar na prova de velocidade por equipes do Campeonato Brasileiro de Pista Elite de 2016, realizado no Paraná. Nesta sexta, amigos homenageram o ciclista em frente ao Parque do Povo

"Até onde você usa a sua força? A maioria das pessoas não faz ideia de sua capacidade de gerar força. 100% dos meus alunos se surpreendem quando digo ‘você consegue’. Muitas vezes, ainda com receio, vão lá e executam. E olha que eles ainda têm muita evolução pela frente. E você? Venha descobrir a sua força!", afirma texto de apresentação da mentoria nas redes sociais.

Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte. "Vitão, o Mineirinho calado de sorriso fácil, era mais do que um amigo; era um farol de bondade, um exemplo de simplicidade e uma fonte inesgotável de serenidade. Sua presença tranquila iluminava os ambientes, seu sorriso discreto aquecia os corações e sua maneira calma de ser trazia conforto e paz a todos ao seu redor", escreveu Claudio Cordiolli.

O ciclista foi casado com Gisele Gasparotto, dona do clube de ciclismo feminino Lulu Ciclismo. Em 21 de novembro de 2023, ela teve uma bicicleta de R$ 90 mil roubada enquanto pedalava na ciclovia Bruno Covas, à margem do rio Pinheiros, na zona sul da capital. Ela não se feriu.

