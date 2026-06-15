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BRASIL Polícia investiga se houve falha humana ou técnica no acidente com dois helicópteros no Recreio Seis pessoas morreram após a colisão

O inquérito aberto pela Polícia Civil para apurar a responsabilidade pela colisão entre dois helicópteros, ocorrida neste domingo, no Recreio, na Zona Sudoeste do Rio, vai analisar se houve falha humana ou técnica.



Entre as possibilidades que serão analisadas estão negligência ou imprudência. Segundo o delegado Alan Luxardo, da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), uma perícia complementar está sendo feita, nesta segunda-feira, no pátio de uma concessionária de veículos, local da queda de uma das aeronaves.

— Estamos investigando se houve negligência ou imprudência — disse o delegado.

Segundo a polícia, a aeronave que transportava um piloto e seis passageiros havia decolado do Aeroporto de Jacarepaguá e tinha como destino Angra dos Reis, na Costa Verde. Já o outro helicóptero havia acabado de deixar um passageiro no Aeroporto Santos Dumont e iria para Guaratiba, na Zona Oeste.





Entre os seis mortos no acidente estão o youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, o Gaspi, de 23 anos, e o cantor norteamericano Oliver Tree, 32.

Em nota, a Polícia Civil afirma que aguarda ainda um laudo dos peritos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

Leia a nota da Polícia Civil na íntegra:

"A investigação está em andamento na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes). A perícia foi realizada no local e agentes aguardam o laudo do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). Até o momento, os corpos dos brasileiros Lucas Brito, Charles Marsillac e Alexandre Souza foram identificados. Os peritos do Instituto Médico-Legal (IML) já colheram material para possível confronto genético visando à identificação das vítimas estrangeiras, e os exames seguem em processamento. Outras diligências estão em andamento para apurar as causas da queda das aeronaves."

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