A- A+

Rio de Janeiro Polícia investiga se mulheres doparam e roubaram turistas com golpe 'Boa noite, Cinderela' Uma das suspeitas é investigada pela Polícia Civil por outros crimes com o mesmo modus operandi

A Polícia Civil do Rio investiga se três mulheres participaram de um golpe conhecido como "Boa Noite, Cinderela" contra dois turistas britânicos.

As vítimas teriam conhecido as mulheres na Lapa, no Centro do Rio, e, após serem dopadas teriam tido os celulares roubados e um prejuízo de R$ 116 mil.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que um dos turistas cai desacordado na praia de Ipanema, Zona Sul do Rio. Ele desembarca de um táxi e anda cambaleando pelo calçadão até cair na areia.

Em seguida, uma testemunha conseguiu gravar as três mulheres suspeitas pelo golpe fugindo de táxi do local.

No depoimento à Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) as vítimas contaram que conheceram as mulheres durante uma roda de samba na Lapa e depois foram para bares na Zona Sul do Rio.

Em Ipanema, um dos jovens contou que recebeu uma caipirinha de uma das suspeitas e, após beber, perdeu a consciência.

Depois, o homem afirma que teve transferido mais de 16 mil libras (R$ 116 mil na cotação atual) de suas contas bancárias. Os homens foram socorridos e levados para a UPA de Copacabana, onde ficaram até recuperar a consciência horas depois.

— É um crime super grave onde eles são dopados e elas roubam geralmente os celulares e fazem essas transações bancárias. Vamos prosseguir as investigações agora — disse a delegada Patricia Alemany, titular da Deat.

As vítimas reconheceram as suspeitas sendo Amanda Couto Deloca, de 23 anos, Mayara Ketelyn Americo da Silva, de 27 anos, e Raiane Campos de Oliveira, de 28 anos.

Raiane tem diversas passagens pela polícia e é alvo de investigações na Deat sobre o mesmo tipo de golpe. Ela chegou a ser condenada a 6 anos de prisão no regime semiaberto por roubo a um turista inglês que afirmou ter sido dopado e roubado por duas mulheres que conheceu em um samba na Pedra do Sal em 2023.

No entanto, Raiane foi absolvida pela 8ª Câmara Criminal no último mês. Os desembargadores entenderam que não havia elementos suficientes que comprovassem que ela era uma das autoras do roubo.

O GLOBO não conseguiu contato com a defesa das suspeitas.

Veja também